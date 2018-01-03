У Перу автобус упав у прірву, загинуло не менше 48 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Щонайменше 48 людей загинули в результаті зіткнення автобуса з вантажною фурою в Перу, повідомляє УНН з посиланням на місцевий телеканал Canal N.
Інцидент стався в 70 кілометрах від перуанської столиці Ліми на ділянці серпантину, відомого як “Поворот диявола”. Після зіткнення автобус з приблизно 50 пасажирами впав у прірву з висоти 100 метрів.
“Дорожньо-транспортна пригода в Пасамайо (провінція Уараль) вже залишило 36 загиблих і шість поранених”, — йдеться в заяві міністерства охорони здоров'я Перу в Twitter.
Перуанський міністр транспорту і комунікацій Бруно Джуффре повідомив у Twitter, що попередній аналіз даних GPS показав: обидва водії рухалися з перевищенням швидкості.
Рятувальна операція ускладнюється трудноступностью місця, де знаходяться уламки автобуса.
Очікується, що число жертв аварії може збільшитися.