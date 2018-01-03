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В Перу автобус упал в пропасть, погибло не менее 48 человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 января. УНН. По меньшей мере 48 человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовой фурой в Перу, сообщает УНН со ссылкой на местный телеканал Canal N.

В Перу автобус упал в пропасть, погибло не менее 48 человек

Инцидент произошел в 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как “Поворот дьявола”. После столкновения автобус с примерно 50 пассажирами упал в пропасть с высоты 100 метров.

“Дорожно-транспортное происшествие в Пасамайо (провинция Уараль) уже оставило 48 погибших и шесть раненых”, — говорится в заявлении министерства здравоохранения Перу в Twitter.

Перуанский министр транспорта и коммуникаций Бруно Джуффра сообщил в Twitter, что предварительный анализ данных GPS показал, что оба водителя двигались с превышением скорости.

Спасательная операция осложняется трудноступностью места, где находятся обломки автобуса.

Ожидается, что число жертв аварии может увеличиться.

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