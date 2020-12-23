У першу чергу потрібно вакцинувати тих, хто не хворів на COVID-19 - медик

"Якщо у людей є антитіла - імуноглобуліни ImG, то у них шанси не захворіти значно вищі. Хоча ми знаємо, що є випадки повторного зараження, але вони поодинокі. Якщо мова йде про те, кому робити щеплення у першу чергу, то, природно, потрібно робити щеплення того, хто ще не хворів. Це логічно", - вважає він.

Також Орлеанський підкреслив, що серед груп населення сфери охорони здоров'я, комунальних підприємств, поліцейських, всіх, хто масово контактує з іншими людьми, необхідно також у першу чергу прищеплювати від коронавірусу тих, у кого немає антитіл до інфекції. Особливу увагу варто приділяти людям з важкими хронічними захворюваннями, організм яких не отримав природний імунітет.

Відзначимо, що перевірити наявність і титри антитіл до коронавірусу можна лише за допомогою ІФА-тесту. З огляду на те, що COVID-19 протікає безсимптомно у великій кількості випадків, має сенс перевірити себе за допомогою ІФА-тесту на антитіла. Адже безсимптомно перехворіли на COVID-19 незахищені від наслідків і ускладнень хвороби.