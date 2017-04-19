У передвиборній гонці у Франції продовжує лідирувати екс-банкір Е.Макрон - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. За оприлюдненими у середу даними, кандидат у президенти Франції Емануель Макрон є наразі головним фаворитом на перемогу на виборах, передає УНН з посиланням на Reuters.
За останніми соціологічними даними газети Le Monde, яка опитала більше 11,5 тисяч осіб, головним фаворитом в гонці залишається Е.Макрон, незважаючи на те, що він останнім часом втратив кілька пунктів.
Зокрема, позиції М.Ле Пен за останній час послабилися на 2,5 пункти на фоні її заяв про призупинку іміграції у Францію, і наразі їй прогнозують 22,5% голосів.
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У свою чергу фаворит гонки Е.Макрон також понизився на 2 пункти і наразі йому прогнозують 23% голосів виборців у першому турі виборів.
Лідер “Нескореної Франції” Жан-Люк Меленшон, який за останні тижні значно покращив свій рейтинг, наразі претендує на 19% голосів.
У той час як консервативний лідер Франсуа Фійон, оговтавшись від скандалу, претендує на 19,5 %.
Зазначається, що одним з ключових факторів, які несуть непевність в результатах першого туру, є утримання від голосування. Наразі цей показник становить 28% французів.