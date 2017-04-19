В предвыборной гонке во Франции продолжает лидировать экс-банкир Е.Макрон - опрос

По последним социологическим данным газеты Le Monde, которая опросила более 11 500 человек, главным фаворитом в гонке остается Э.Макрон, несмотря на то, что он в последнее время потерял несколько пунктов.

В частности, позиции М.Ле Пен за последнее время ослабли на 2,5 пункта в фоне ее заявлений о приостановке иммиграции во Францию, и теперь ей прогнозируют 22,5% голосов.

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В свою очередь лидер гонки Э.Макрон также понизился на 2 пункта и теперь ему прогнозируют 23% голосов избирателей в первом туре выборов.

Лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меленшон, который за последние недели значительно улучшил свой рейтинг, пока претендует на 19% голосов.

В то время как консервативный лидер Франсуа Фийон, оправившись от скандала, претендует на 19,5%.

Отмечается, что одним из ключевых факторов, которые несут неуверенность в результатах первого тура, является воздержание от голосования. Сейчас этот показатель составляет 28% французов.