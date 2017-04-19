В предвыборной гонке во Франции продолжает лидировать экс-банкир Е.Макрон - опрос

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35778 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100893 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153302 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115168 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115773 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112129 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104011 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106987 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103495 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152804 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Согласно обнародованным в среду данным, кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон является сейчас главным фаворитом на победу на выборах, передает УНН со ссылкой на Reuters.

По последним социологическим данным газеты Le Monde, которая опросила более 11 500 человек, главным фаворитом в гонке остается Э.Макрон, несмотря на то, что он в последнее время потерял несколько пунктов.

В частности, позиции М.Ле Пен за последнее время ослабли на 2,5 пункта в фоне ее заявлений о приостановке иммиграции во Францию, и теперь ей прогнозируют 22,5% голосов.

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В свою очередь лидер гонки Э.Макрон также понизился на 2 пункта и теперь ему прогнозируют 23% голосов избирателей в первом туре выборов.

Лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меленшон, который за последние недели значительно улучшил свой рейтинг, пока претендует на 19% голосов.

В то время как консервативный лидер Франсуа Фийон, оправившись от скандала, претендует на 19,5%.

Отмечается, что одним из ключевых факторов, которые несут неуверенность в результатах первого тура, является воздержание от голосования. Сейчас этот показатель составляет 28% французов.

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