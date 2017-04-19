В предвыборной гонке во Франции продолжает лидировать экс-банкир Е.Макрон - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Согласно обнародованным в среду данным, кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон является сейчас главным фаворитом на победу на выборах, передает УНН со ссылкой на Reuters.
По последним социологическим данным газеты Le Monde, которая опросила более 11 500 человек, главным фаворитом в гонке остается Э.Макрон, несмотря на то, что он в последнее время потерял несколько пунктов.
В частности, позиции М.Ле Пен за последнее время ослабли на 2,5 пункта в фоне ее заявлений о приостановке иммиграции во Францию, и теперь ей прогнозируют 22,5% голосов.
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В свою очередь лидер гонки Э.Макрон также понизился на 2 пункта и теперь ему прогнозируют 23% голосов избирателей в первом туре выборов.
Лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меленшон, который за последние недели значительно улучшил свой рейтинг, пока претендует на 19% голосов.
В то время как консервативный лидер Франсуа Фийон, оправившись от скандала, претендует на 19,5%.
Отмечается, что одним из ключевых факторов, которые несут неуверенность в результатах первого тура, является воздержание от голосования. Сейчас этот показатель составляет 28% французов.