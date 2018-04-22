У передмісті Івано-Франківська автомобіль врізався в маршрутку: є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Легковик Opel Astra зіткнувся з маршрутним автобусом на виїзді з Крихівців Івано-Франківської області. Внаслідок цього загинув пасажир легковика. Про це УНН повідомив речник патрульної поліції Івано-Франківської області Микола Гурак.
"Водій автомобіля Opel Astra, виїжджаючи з Крихівців, за словами очевидців, наїхав на острівець безпеки, після чого автомобіль занесло, і він врізався у маршрутний автобус, що їхав навпроти", – проінформував речник.
У маршрутному автобусі перебували 5 пасажирів, двох з них госпіталізували з незначними травмами. Також з важкими травмами госпіталізували водія Opel. Пасажир автівки загинув на місці аварії.
Нагадаємо, у Вінниці внаслідок зіткнення трьох іномарок постраждало троє водіїв, пасажир одного із легковиків та пішохід.