В пригороде Ивано-Франковска автомобиль врезался в маршрутку: есть погибший

"Водитель автомобиля Opel Astra, выезжая из Криховцов, по словам очевидцев, наехал на островок безопасности, после чего автомобиль занесло, и он врезался в маршрутный автобус, ехавший напротив", - проинформировал спикер.

В маршрутном автобусе находились 5 пассажиров, двое из них госпитализированы с незначительными травмами. Также с тяжелыми травмами госпитализировали водителя Opel. Пассажир автомобиля погиб на месте аварии.

Напомним, в Виннице в результате столкновения трех иномарок пострадали трое водителей, пассажир одного из легковушек и пешеход.