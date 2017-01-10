У Пентагоні вважають, що бойовики "ІД" в Іраку деморалізовані
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Бойовики терористичного угруповання “Ісламська держава” деморалізовані і втрачають бойовий дух в Іраку. Про це заявив у понеділок журналістам офіційний представник міноборони капітан 1-го рангу ВМС США Джефф Девіс, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Ми бачимо, що бойовики ІД продовжують демонструвати ознаки деморалізації і втрати бойового духу, — зазначив він, говорячи про ситуацію в Іраку і в Мосулі зокрема.
“Багатьом з них не платять місяцями. Ми бачимо ознаки того, що ІД не може реагувати на скоординовані атаки на декількох напрямках”, — додав він.
Д.Девіс розповів, що на сході іракського міста зафіксовано зростання числа екстремістів, які перестають підкорятися ватажкам і залишають свої позиції.
“Це ознака того, що вони визнають неминучість своєї поразки”, — вважає представник оборонного відомства.
Він зазначив, що жителі Мосула “повстають проти ІД і допомагають виганяти їх з міста. У зв’язку з цим Д.Девіс наголосив, що Мосул найближчим часом буде звільнений від угруповання.
“Бойовики ІД оточені з усіх сторін переважаючими їх силами. Ми впевнені, що їхні дні полічені, особливо в східній частині Мосула, і вони самі починають розуміти це”, — сказав він.