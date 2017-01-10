В Пентагоне считают, что боевики "ИГ" в Ираке деморализованы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Боевики террористической группировки "Исламское государство" деморализованы и теряют боевой дух в Ираке. Об этом заявил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны капитан 1-го ранга ВМС США Джефф Дэвис, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Мы видим, что боевики ИГ продолжают демонстрировать признаки деморализации и потери боевого духа, - отметил он, говоря о ситуации в Ираке и в Мосуле в частности.
"Многим из них не платят месяцами. Мы видим признаки того, что ИГ не может реагировать на скоординированные атаки на нескольких направлениях", - добавил он.
Д.Дэвис рассказал, что на востоке иракского города зафиксирован рост числа экстремистов, которые перестают подчиняться главарям и оставляют свои позиции.
"Это признак того, что они признают неизбежность своего поражения", - считает представитель оборонного ведомства.
Он отметил, что жители Мосула "восстают против ИГ и помогают выгонять их из города". В связи с этим Д.Дэвис подчеркнул, что Мосул в ближайшее время будет освобожден от группировки.
"Боевики ИГ окружены со всех сторон превосходящими их силами. Мы уверены, что их дни сочтены, особенно в восточной части Мосула, и они сами начинают понимать это", - сказал он.