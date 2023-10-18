У Пентагоні повідомили, що Україна відповідально використовує касетні боєприпаси, які надали США

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«Українці використовують касетні боєприпаси на полі бою відповідально, вони відстежують локації снарядів. Вони роблять це для власної безпеки. Коли вони будуть звільнювати, повертати свою територію, це потрібно, щоб уникнути жертв серед цивільного населення від касетних боєприпасів, які не спрацювали», – сказала Сабріна Сінгх під час брифінгу.

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