У Пентагоні покладають відповідальність на росіян за ракетний удар по вокзалу Краматорська

Цитата

"Я знаю, що всіх цікавить цей ракетний удар по вокзалу Краматорська. Очевидно, що ми не віримо запереченням росіян щодо того, що вони не відповідальні. Зазначу, що спочатку вони заявляли про успішний удар, а потім відмовлялися від нього лише тоді, коли надходили повідомлення про жертви серед мирного населення", - сказав представник Пентагону.

"Ми вважаємо, що вони використовували балістичну ракету малої дальності, SS-21 ("Точка" - ред.)", - зазначив він.

Деталі

У відомстві також повідомили про перекидання для застосування в районі Краматорська 18-ї мотострілкової дивізії зс рф.

"Можна... говорити про один відомий нам підрозділ, 18-ту мотострілецьку дивізію, їх перекидають на східні кордони України. Це нова дивізія, яка була сформована лише в 2021 році, складається з трьох мотопіхотних полків, а також бронетанкового полку. І наша оцінка така, що очікується їх застосування на сході України в районі Краматорська, в районі, де була ця залізнична станція. Отже, ми бачимо рух одиниць і застосування сили, більше сили в цій частині", - вказав представник Пентагону.

Доповнення

У Донецькій ОВА повідомили, що є щонайменше 52 убитих і 109 поранених внаслідок удару російської "Точки У" по вокзалу Краматорська.