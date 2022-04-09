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В Пентагоне возлагают ответственность на россиян за ракетный удар по вокзалу Краматорска

Киев • УНН

 • 169938 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Пентагоне не верят возражениям россиян, что они не ответственны за ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области 8 апреля, в результате которого погибло более 50 человек. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге для журналистов 8 апреля, пишет УНН.

В Пентагоне возлагают ответственность на россиян за ракетный удар по вокзалу Краматорска

Цитата

"Я знаю, что всех интересует этот ракетный удар по вокзалу Краматорска. Очевидно, что мы не верим возражениям россиян относительно того, что они не ответственны. Отмечу, что изначально они заявляли об успешном ударе, а потом отказывались от него лишь тогда, когда поступали сообщения о жертвах среди мирного населения", - сказал представитель Пентагона.

"Мы считаем, что они использовали баллистическую ракету малой дальности SS-21 ("Точка" - ред.)", - отметил он.

Детали

В ведомстве также сообщили о переброске для применения в районе Краматорска 18-й мотострелковой дивизии вс рф.

"Можно... говорить об одной конкретной части, которую мы знаем, 18-й мотострелковой дивизии, они перебрасываются к восточным границам Украины. Это новая дивизия, сформированная только в 2021 году, состоит из трех мотострелковых полков, а также бронетанкового полка. И, по нашей оценке, их предполагается применять на востоке Украины в районе Краматорска, в районе, где находился этот вокзал. Итак, мы видим движение единиц и применение силы, больше силы в этой части", - указал представитель Пентагона.

Дополнение

В Донецкой ОВА сообщили о по меньшей мере 52 убитых и 109 раненых в результате удара российской "Точки У" по вокзалу Краматорска.

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