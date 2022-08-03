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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У Пентагоні назвали неправдою заяви шойгу про "знищення" українських HIMARS

У Пентагоні назвали неправдою заяви шойгу про "знищення" українських HIMARS

Київ • УНН

 • 210264 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Пентагон спростував заяви російського міністра оборони сергія шойгу про те, що нібито війська рф знищили в Україні шість ракетних комплексів HIMARS, пише УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

"Ми знаємо про ці останні заяви міністра шойгу, і вони знову є відверто брехливими", - заявив речник Пентагону Тодд Брессіл.

Він також додав, що "українські військові з руйнівною точністю й ефективністю застосовують кожну з ракетних систем HIMARS, які США, союзники та партнери надали для захисту від жорстокого, злочинного вторгнення росії".

Доповнення 

Як повідомив командувач військ оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук, українська армія станом на початок серпня не втратила жодної реактивної системи залпового вогню HIMARS.

Українські Національні Новини

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