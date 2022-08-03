У Пентагоні назвали неправдою заяви шойгу про "знищення" українських HIMARS

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"Ми знаємо про ці останні заяви міністра шойгу, і вони знову є відверто брехливими", - заявив речник Пентагону Тодд Брессіл.

Він також додав, що "українські військові з руйнівною точністю й ефективністю застосовують кожну з ракетних систем HIMARS, які США, союзники та партнери надали для захисту від жорстокого, злочинного вторгнення росії".

Доповнення

Як повідомив командувач військ оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук, українська армія станом на початок серпня не втратила жодної реактивної системи залпового вогню HIMARS.