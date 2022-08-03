В Пентагоне назвали неправдой заявления шойгу об "уничтожении" украинских HIMARS

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"Мы знаем об этих последних заявлениях министра шойгу, и они снова откровенно лживы", - заявил спикер Пентагона Тодд Брессил.

Он также добавил, что "украинские военные с разрушительной точностью и эффективностью применяют каждую из ракетных систем HIMARS, предоставленных США, союзниками и партнерами для защиты от жестокого, преступного вторжения россии".

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Как сообщил командующий войсками оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук, украинская армия по состоянию на начало августа не потеряла ни одной реактивной системы залпового огня HIMARS.