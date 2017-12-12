У Пенсійному фонді гарантували виплати пенсій жителям непідконтрольних територій
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Виплати пенсій українцям, які проживають на непідконтрольних територіях, в будь-якому випадку будуть виконуватись. Про це сьогодні повідомив на брифінгу заступник голови правління Пенсійного фонду України Владислав Машкін, передає кореспондент УНН.
“Виплати пенсій жителям непідконтрольних територій в будь-якому випадку будуть виконуватись”, — наголосив він, коментуючи вимогу ЄС про необхідність відновлення виплат пенсій та соціальної допомоги населенню на непідконтрольних територіях.
Проте, як звернув увагу Машкін, необхідно розуміти механізм за яким будуть здійснюватися ці виплати.
“На сьогоднішній день існує механізм виплати пенсій шляхом реєстрації внутрішньо переміщеної особи. Для цього, людині необхідно виїхати з непідконтрольної Україні території та зареєструватись, тоді вона зможе отримувати пенсію. Проте, на сьогодні, нажаль, немає механізму, як виплачувати пенсії на територіях, де не працює банківська система, не працюють органи державного казначейства, органи Пенсійного фонду. Наразі є можливість виплачувати пенсії лише на підконтрольних територіях”, — уточнив заступник голови правління Пенсійного фонду.
Він додав, що стандартний механізм виплати пенсій українцям, що проживають на Донбасі, буде відновлено після того, як Україна відновить контроль над цими територіями. До цього часу виплати здійснюватимуться лише через реєстрацію внутрішньо переміщених осіб.
Як повідомляв УНН, у США закликали український уряд відновити соціальні виплати та пенсії для внутрішньо переміщених осіб, а також для тих, хто живе на території окремих районів Донецької та Луганської областей.