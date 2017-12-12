В Пенсионном фонде гарантировали выплаты пенсий жителям неподконтрольных территорий

"Выплаты пенсий жителям неподконтрольных территорий в любом случае будут выполняться", - подчеркнул он, комментируя требование ЕС о необходимости возобновления выплат пенсий и социальной помощи населению на неподконтрольных территориях.

Однако, как обратил внимание Машкин, необходимо понимать механизм по которому будут осуществляться эти выплаты.

"На сегодняшний день существует механизм выплаты пенсий путем регистрации внутренне перемещенного лица. Для этого, человеку необходимо уехать из неподконтрольной Украины территории и зарегистрироваться, тогда он сможет получать пенсию. Однако, на сегодняшний день, к сожалению, нет механизма, как выплачивать пенсии на территориях, где работает банковская система, не работают органы государственного казначейства, органы Пенсионного фонда. Сейчас есть возможность выплачивать пенсии только на подконтрольных территориях", - уточнил заместитель председателя правления Пенсионного фонда.

Он добавил, что стандартный механизм выплаты пенсий украинцам, проживающих на Донбассе, будет восстановлено после того, как Украина возобновит контроль над этими территориями. К этому времени выплаты будут осуществляться только через регистрацию внутренне перемещенных лиц.

Как сообщал УНН, в США призвали украинское правительство восстановить социальные выплаты и пенсии для внутренне перемещенных лиц, а также для тех, кто живет на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.