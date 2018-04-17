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У пенітенціарній системі створили Центр охорони здоров'я

У пенітенціарній системі створили Центр охорони здоров'я

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. В Україні створили Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України. Про це на прес-конференції повідомив заступник міністра юстиції України Денис Чернишов, передає кореспондент УНН.

Так, головою Центру призначений Сергій Васильев, основним завданням центру буде реформування системи надання медичних послуг в місцях позбавлення волі України.

За словами Чернишова, на створення цієї структури з бюджету України виділено 56 млн гривень.

"На цей рік з бюджету виділено 56 млн гривень. Також є допомога від міжнародних медичних організацій. Але в той же час слід зазначити, що на оновлення обладнання не виділено ні копійки, будемо вирішувати це питання своїми силами", - заявив Чернишов.

Нагадаємо, цього року в закладах позбавлення волі померли 145 осіб.

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