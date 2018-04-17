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В пенитенциарной системе создали Центр охраны здоровья

В пенитенциарной системе создали Центр охраны здоровья

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Украине создали Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов, передает корреспондент УНН.

Так, главой Центра назначен Сергей Васильев, основной задачей центра будет реформирование системы предоставления медицинских услуг в местах лишения свободы Украины.

По словам Чернышева, на создание этой структуры из бюджета Украины выделено 56 млн гривен.

"На этот год из бюджета выделено 56 млн гривен. Также есть помощь от международных медицинских организаций. Но в то же время следует отметить, что на обновление оборудования не выделено ни копейки, будем решать этот вопрос своими силами", - заявил Чернышов.

Напомним, в этом году в учреждениях лишения свободы умерли 145 человек.

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