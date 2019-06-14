У Павлограді у бізнесмена вкрали майже 30 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У місті Павлоград Дніпропетровської області приватного підприємця обікрали на 17 тисяч доларів та 10 тисяч євро. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
Невідомий чоловік напав на приватного підприємця, коли він виходив з квартири, та погрожуючи останньому пістолетом вкрав 10 тис. євро та 17 тисяч доларів.
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Розпочато досудове розслідування за ч.4 ст. 187 КК України.
Як повідомляв УНН, на Одещині з автівки викрали 80 тисяч доларів.