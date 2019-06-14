В Павлограде у бизнесмена украли почти 30 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В городе Павлоград Днепропетровской области частного предпринимателя обокрали на 17 000 долларов и 10 000 евро. Об этом сообщили УНН источники в правоохранительных органах.
Неизвестный мужчина напал на частного предпринимателя, когда он выходил из квартиры, и угрожая последнему пистолетом украл 10 тыс. евро и 17 000 долларов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве посреди улицы у мужчины выхватили сумку с тысячами долларов
Начато досудебное расследование по ч.4 ст. 187 УК Украины.
Как сообщал УНН, в Одесской области из автомобиля похитили 80 тысяч долларов.