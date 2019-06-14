В Павлограде у бизнесмена украли почти 30 тыс. долларов

Неизвестный мужчина напал на частного предпринимателя, когда он выходил из квартиры, и угрожая последнему пистолетом украл 10 тыс. евро и 17 000 долларов.

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Начато досудебное расследование по ч.4 ст. 187 УК Украины.

Как сообщал УНН, в Одесской области из автомобиля похитили 80 тысяч долларов.