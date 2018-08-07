У патрульній поліції відзвітували про хід кампанії "Перевізник"

КИЇВ. 7 серпня. УНН. З 23 липня 2018 року в Україні триває комплекс заходів під умовною назвою “Перевізник”, які спрямовані на профілактику аварійності та зниження тяжкості її наслідків на пасажирському транспорті. Станом на 6 серпня цього року було оглянуто майже 48,3 тисячі транспортних засобів, які використовуються для перевезення пасажирів. Про це повідомила прес-служба Національної поліції України, передає УНН.