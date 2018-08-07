У патрульній поліції відзвітували про хід кампанії "Перевізник"

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. З 23 липня 2018 року в Україні триває комплекс заходів під умовною назвою “Перевізник”, які спрямовані на профілактику аварійності та зниження тяжкості її наслідків на пасажирському транспорті. Станом на 6 серпня цього року було оглянуто майже 48,3 тисячі транспортних засобів, які використовуються для перевезення пасажирів. Про це повідомила прес-служба Національної поліції України, передає УНН.

“Станом на початок серпня 2018 року було перевірено 11 101 транспортний засіб, які здійснюють перевезення пасажирів та складено 4650 матеріалів про адміністративні правопорушення”, — заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він наголосив, що з 22 липня цього року розпочали роботу 51 спільна мобільна група разом із працівниками Укртрансбезпеки.

“Станом на 6 серпня цього року було оглянуто 48 278 транспортних засобів, які використовуються для надання послуг із перевезення пасажирів. Серед них виявлено 1191 технічно несправних, що становить близько 2,5% від оглянутих, у тому числі 214 переобладнані із порушенням відповідних правил, норм і стандартів. Також було виявлено 9602 порушення ПДР та Правил перевезення пасажирів”, сказав він.

“Серед них виявлено понад 1,2 тисячі технічно несправних автобусів, що становить близько 2,5 відсотків від усіх оглянутих транспортних засобів. З цієї кількості виявлено 214 одиниць, переобладнаних із порушенням відповідних правил, норм і стандартів”, — наголосив Олексій Білошицький.

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Заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький зазначив, що на території держави за 7 місяців зареєстровано 239 ДТП з постраждалими, що сталися з вини водіїв автобусів. Травмовано 440 осіб, ще 30 осіб загинуло.

Він додав, що також виявлено понад 9,6 тисяч порушень Правил дорожнього руху та Правил перевезення пасажирів.

Зокрема, виявлено 35 фактів керування в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, 357 — керування автобусами, які не пройшли обов’язковий технічний контроль, ще 301 факт — керування без необхідних документів. Також поліцейські виявили 77 випадків перевезення пасажирів водієм, який не пройшов щозмінного передрейсового медичного огляду водіїв або без проведення передрейсового контролю технічного стану транспортних засобів. Крім того, виявлено 197 фактів порушень порядку провадження господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів.

Наразі згідно зі ст. 265-2 КУпАП тимчасово затримано 8 автобусів. Складено 116 адмінматеріалів відносно посадових осіб за ст. 128 (Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам або без необхідних документів, передбачених законодавством), ст. 129 (Допуск до керування транспортними засобами водіїв, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів) та ст. 188-28 КУпАП (Невиконання законних вимог посадових осіб уповноважених підрозділів Нацполіції). Водночас правоохоронці видали 39 вимог (приписів) посадовим особам щодо усунення недоліків.

Нагадаємо, станом на 1 серпня поліція виявила понад 5 тис. порушень у перевізників.

Як повідомляв УНН, з початку року в Україні вже сталась 81 тисяча ДТП. У МВС України озвучили основні причини дорожніх аварій.

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