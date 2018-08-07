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В патрульной полиции отчитались о ходе кампании "Перевозчик"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. С 23 июля 2018 года в Украине продолжается комплекс мероприятий под условным названием “Перевозчик”, направленных на профилактику аварийности и снижение тяжести ее последствий на пассажирском транспорте. По состоянию на 6 августа этого года было осмотрено почти 48,3 тысячи транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины, передает УНН.

“По состоянию на начало августа 2018 года было проверено 11 101 транспортное средство, осуществляющее перевозки пассажиров и составлено 4650 материалов об административных правонарушениях”, — заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Он отметил, что с 22 июля этого года начали работу 51 общая мобильная группа совместно с работниками Укртрансбезопасности.

“По состоянию на 6 августа этого года было осмотрено 48 278 транспортных средств, используемых для оказания услуг по перевозке пассажиров. Среди них выявлено 1191 технически неисправных, что составляет около 2,5% от осмотренных, в том числе 214 переоборудованные с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов. Также было выявлено 9602 нарушений ПДД и Правил перевозки пассажиров”, — сказал он.

“Среди них выявлено более 1,2 тысячи технически неисправных автобусов, что составляет около 2,5 процентов от всех осмотренных транспортных средств. Из этого количества выявлено 214 единиц, переоборудованных с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов”, — отметил Алексей Билошицкий.

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Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий отметил, что на территории государства за 7 месяцев зарегистрировано 239 ДТП с пострадавшими, произошедших по вине водителей автобусов. Травмированы 440 человек, еще 30 человек погибли.

Он добавил, что также выявлено более 9600 нарушений Правил дорожного движения и Правил перевозки пассажиров.

В частности, выявлено 35 фактов управления в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, 357 — управление автобусами, которые не прошли обязательный технический контроль, еще 301 факт — управление без необходимых документов. Также полицейские обнаружили 77 случаев перевозки пассажиров водителем, который не прошел предрейсового медицинского осмотра водителей или без проведения предрейсового контроля технического состояния транспортных средств. Кроме того, выявлено 197 фактов нарушений порядка осуществления хозяйственной деятельности в сфере перевозки пассажиров.

Сейчас согласно ст. 265-2 КУоАП временно задержаны 8 автобусов. Составлен 116 админматериалов отношении должностных лиц по ст. 128 (Выпуск на линию транспортных средств, техническое состояние которых не соответствует установленным требованиям или без необходимых документов, предусмотренных законодательством), ст. 129 (допуск к управлению транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов) и ст. 188-28 КУоАП (Невыполнение законных требований должностных лиц уполномоченных подразделений Нацполиции). Вместе с тем правоохранители выдали 39 требований (предписаний) должностным лицам по устранению недостатков.

Напомним, по состоянию на 1 августа полиция обнаружила более 5 тыс. нарушений у перевозчиков.

Как сообщал УНН, с начала года в Украине уже произошла 81 тысяча ДТП. В МВД Украины озвучили основные причины дорожных аварий.

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