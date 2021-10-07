У патрульній поліції розповіли, коли водіям варто "перевзути" свої автомобілі

Цитата

“Рекомендована температура на зміну гуми — це + 5-7 градусів і нижче”, — сказали в патрульній поліції.

Деталі

Також у патрульній поліції повідомили, що водіям варто вже задуматися щодо зміни літньої гуми на зимову.

“У нас не встановлено це правилами дорожнього руху — зміна гуми із зимової на літню, чи з літньої на зимову. У нас є пункти, коли, якщо є літня гума в зимову пору, то водії повинні враховувати цей момент, що їх може занести і в цьому випадку він повинен обирати безпечну швидкість, тримати дистанцію. Тобто — це прописано правилами дорожнього руху”, — розповіли в патрульній поліції.

Доповнення

Раніше патрульна поліція повідомляла, що завдяки своїй конструкції зимові шини краще утримують автомобіль на снігу, мокрій дорозі й ожеледиці, а також значно зменшують гальмівний шлях.

Додамо

Минулого року начальник департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький повідомляв, що водіїв хочуть зобов’язати на законодавчому рівні міняти літні шини на зимові.