У патрульній поліції розповіли, коли водіям варто "перевзути" свої автомобілі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. “Перевзути” своє авто — змінити літні шини на зимові рекомендують, коли середньодобова температура падає нижче + 5-7 градусів. Про це журналісту УНН повідомили в патрульній поліції Київської області.
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“Рекомендована температура на зміну гуми — це + 5-7 градусів і нижче”, — сказали в патрульній поліції.
Деталі
Також у патрульній поліції повідомили, що водіям варто вже задуматися щодо зміни літньої гуми на зимову.
“У нас не встановлено це правилами дорожнього руху — зміна гуми із зимової на літню, чи з літньої на зимову. У нас є пункти, коли, якщо є літня гума в зимову пору, то водії повинні враховувати цей момент, що їх може занести і в цьому випадку він повинен обирати безпечну швидкість, тримати дистанцію. Тобто — це прописано правилами дорожнього руху”, — розповіли в патрульній поліції.
Доповнення
Раніше патрульна поліція повідомляла, що завдяки своїй конструкції зимові шини краще утримують автомобіль на снігу, мокрій дорозі й ожеледиці, а також значно зменшують гальмівний шлях.
Додамо
Минулого року начальник департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький повідомляв, що водіїв хочуть зобов’язати на законодавчому рівні міняти літні шини на зимові.