В патрульной полиции рассказали, когда водителям стоит "переобуть" свои автомобили
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. "Переобуть" свое авто - сменить летние шины на зимние рекомендуют, когда среднесуточная температура падает ниже 5-7 градусов. Об этом журналисту УНН сообщили в патрульной полиции Киевской области.
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"Рекомендуемая температура на смену резины - это + 5-7 градусов и ниже", - сказали в патрульной полиции.
Детали
Также в патрульной полиции сообщили, что водителям стоит уже задуматься о смене летней резины на зимнюю.
"У нас не установлено это правилами дорожного движения - смена резины с зимней на летнюю, или с летней на зимнюю. У нас есть пункты, когда, если есть летняя резина зимой, то водители должны учитывать этот момент, что их может занести и в этом случае они должны выбирать безопасную скорость, держать дистанцию. То есть - это прописано правилами дорожного движения", - рассказали в патрульной полиции.
Дополнение
Ранее патрульная полиция сообщала, что благодаря своей конструкции зимние шины лучше держат автомобиль на снегу, мокрой дороге и гололеде, а также значительно уменьшают тормозной путь.
Добавим
В прошлом году начальник департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщал, что водителей хотят обязать на законодательном уровне менять летние шины на зимние.