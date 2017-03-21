У ПАРЄ шоковані візитом свого президента з російськими депутатами до Сирії — В.Ар’єв
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Делегати Парламентської асамблеї Ради Європи шоковані візитом свого президента Педро Аграмунта до Сирії на запрошення російських депутатів. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат, голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв, передає УНН.
“Весь день після прильоту на засідання комітету ПАРЄ в Париж спілкуюся з колегами з інших делегацій з приводу візита президента ПАРЄ до Ассада на запрошення російських депутатів. Сказати що колеги здивовані — нічого не сказати. Вони в шоці!”, — написав В.Ар’єв.
За його словами, тим, хто їздив, доведеться відповідати на купу неприємних питань.
“І, вочевидь, тим хто їздив доведеться вже по поверненню відповідати на купу неприємних питань. Адже візити до диктаторів підривають суть існування Ради Європи, як місця, заснованого для підтримки демократії та прав людини, а не політиків, які у крові з ніг до голови”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, Україна вимагатиме в ПАРЄ пояснити візит П.Аграмунта в оточенні російських депутатів до Сирії.
Зазначимо, російські ЗМІ повідомляли, депутати Держдуми РФ разом з членами Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) і її головою Педро Аграмунтом сьогодні прибули до Сирії. З європейської сторони, за даними росЗМІ, до делегації увійшли близько 10 парламентаріїв з Іспанії, Італії, Чехії, Сербії та Бельгії.