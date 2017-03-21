В ПАСЕ шокированы визитом своего президента с российскими депутатами в Сирию - В.Арьев

"Весь день после прилета на заседание комитета ПАСЕ в Париж общаюсь с коллегами из других делегаций по поводу визита президента ПАСЕ к Ассаду по приглашению российских депутатов. Сказать что коллеги удивлены - ничего не сказать. Они в шоке!", - написал В.Арьев.

По его словам, тем, кто ездил, придется отвечать на кучу неприятных вопросов.

"И, очевидно, тем, кто ездил придется уже по возвращению отвечать на кучу неприятных вопросов. Ведь визиты к диктаторам подрывают суть существования Совета Европы, как места, основанного для поддержки демократии и прав человека, а не политиков, которые в крови с ног до головы", - отметил он.

Как сообщал УНН, Украина будет требовать в ПАСЕ объяснить визит П.Аграмунта в окружении российских депутатов в Сирию.

Отметим, российские СМИ сообщали, что депутаты Госдумы РФ вместе с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и его главой Педро Аграмунтом сегодня прибыли в Сирию. С европейской стороны, по данным российских СМИ, в делегацию вошли около 10 парламентариев из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии.