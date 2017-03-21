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У парламенті Шотландії почалися дебати щодо референдуму про незалежність

У парламенті Шотландії почалися дебати щодо референдуму про незалежність

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Депутати Національного парламенту Шотландії у вівторок, 21 березня, почали дводенні дебати про можливість проведення другого референдуму про незалежність регіону. Відповідну ініціативу висунула Шотландська національна партія через те, що майбутній вихід Великобританії з Євросоюзу створив якісно нову ситуацію, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Шотландські депутати 22 березня проголосують за або проти проведення референдуму. Проти виступають лейбористи, ліберал-демократи і консерватори. Але прихильники ініціативи — ШНП і “зелені”, які їх підтримують, складають парламентську більшість.

Лідер ШНП, перший міністр Шотландії Нікола Стерджен має намір отримати від парламенту повноваження для переговорів з Лондоном. Без його згоди провести юридично зобов’язуючий референдум не можна. Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей, однак, наполягає на тому, що референдум не варто проводити, поки не завершаться переговори про Brexit. На думку Н.Стерджена, плебісцит повинен відбутися восени 2018 року або навесні 2019 року.

Варто зазначити, що у 2014 році під час першого референдуму про незалежність шотландці проголосували за те, щоб залишитися в складі Великобританії.

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