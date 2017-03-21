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В парламенте Шотландии начались дебаты по референдуму о независимости

В парламенте Шотландии начались дебаты по референдуму о независимости

Киев • УНН

 • 9407 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Депутаты Национального парламента Шотландии во вторник, 21 марта, начали двухдневные дебаты о возможности проведения второго референдума о независимости региона. Соответствующую инициативу выдвинула Шотландская национальная партия из-за того, что будущий выход Великобритании из Евросоюза создал качественно новую ситуацию, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .

Шотландские депутаты 22 марта проголосуют за или против проведения референдума. Против выступают лейбористы, либерал-демократы и консерваторы. Но сторонники инициативы - ШНП и "зеленые", которые их поддерживают, составляют парламентское большинство.

Лидер ШНП, первый министр Шотландии Никола Стерджен намерена получить от парламента полномочия для переговоров с Лондоном. Без его согласия провести юридически обязывающий референдум нельзя. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, однако, настаивает на том, что референдум не следует проводить, пока не завершатся переговоры о Brexit. По мнению Н.Стерджена, плебисцит должен состояться осенью 2018 или весной 2019 года.

Стоит отметить, что в 2014 году во время первого референдума о независимости шотландцы проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании.

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