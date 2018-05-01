У парку відпочинку в Одесі спалахнуло кафе
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 1 травня. УНН. В Одесі біля кінотеатру "Москва" горить кафе. Про це повідомляють очевидці, передає кореспондент УНН.
Відомо, що кафе розташоване у парку ім.Горького в мікрорайоні Черьомушки.
Пожежа розпочалася близько півгодини тому. Наразі на місці події працюють рятувальники та працівники поліції. Орієнтовно площа загоряння складає понад 100 кв.м.
За попередньою інформацією, загиблих нема.
Нагадаємо, рятувальники ліквідували пожежу ресторану на 13-й станції Великого Фонтану, вогонь повністю знищив заклад, а також частково пошкодив рятувальну станцію.
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Також УНН повідомляв про пожежу у ресторанному комплексі у с. Новосілки у Київській області.