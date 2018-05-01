В парке отдыха в Одессе вспыхнуло кафе

Известно, что кафе расположено в парке им.Горького в микрорайоне Черемушки.

Пожар начался около получаса назад. Сейчас на месте происшествия работают спасатели и работники полиции. Ориентировочно площадь возгорания составляет более 100 кв.м.

По предварительной информации, погибших нет.

Напомним, спасатели ликвидировали пожар ресторана на 13-й станции Большого Фонтана, огонь полностью уничтожил заведение, а также частично повредил спасательную станцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столице на Трухановом острове произошел пожар

Также УНН сообщал о пожаре в ресторанном комплексе в с. Новоселки в Киевской области.