В парке отдыха в Одессе вспыхнуло кафе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 1 мая. УНН. В Одессе возле кинотеатра "Москва" горит кафе. Об этом сообщают очевидцы, передает корреспондент УНН.
Известно, что кафе расположено в парке им.Горького в микрорайоне Черемушки.
Пожар начался около получаса назад. Сейчас на месте происшествия работают спасатели и работники полиции. Ориентировочно площадь возгорания составляет более 100 кв.м.
По предварительной информации, погибших нет.
Напомним, спасатели ликвидировали пожар ресторана на 13-й станции Большого Фонтана, огонь полностью уничтожил заведение, а также частично повредил спасательную станцию.
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Также УНН сообщал о пожаре в ресторанном комплексе в с. Новоселки в Киевской области.