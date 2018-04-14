У Парижі закрили Ейфелеву вежу через страйк
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Ейфелеву вежу у Парижі закрили для відвідувачів у зв’язку зі страйком персоналу з безпеки. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний Twitter-акаунт прес-лужби архітектурної пам’ятки.
"Через страйк деяких співробітників служби безпеки компанії, Ейфелева вежа не змогла відкритися для громадськості", - повідомили у адміністрації.
Також додали, що сади навколо вежі і її підніжжя залишаються відкритими для публіки.
Як повідомляв УНН, віце-спікер ВР Ірина Геращенко повідомила, що у Парижі рейс українських парламентарів на Боготу затримався на 6 годин, а також розповіла про "чемний страйк" французьких транспортників.