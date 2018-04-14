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В Париже закрыли Эйфелеву башню из-за забастовки

В Париже закрыли Эйфелеву башню из-за забастовки

Киев  •  УНН

 • 11742 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Эйфелеву башню в Париже закрыли для посетителей в связи с забастовкой персонала по безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт пресс-лужба архитектурного памятника.

“Из-за забастовки некоторых сотрудников службы безопасности компании, Эйфелева башня не смогла открыться для общественности”, — сообщили в администрации.

Также добавили, что сады вокруг башни и ее подножия остаются открытыми для публики.

Как сообщал УНН, вице-спикер ВР Ирина Геращенко сообщила, что в Париже рейс украинских парламентариев на Боготу задержался на 6 часов, а также рассказала о “вежливой забастовке” французских транспортников.

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