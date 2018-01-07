У Парижі вшанували пам'ять жертв нападу на редакцію Charlie Hebdo
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. У Парижі в неділю, 7 січня, вшанували пам'ять 17-ох загиблих під час двох терористичних атак, скоєних три роки тому: на редакцію сатиричного тижневика Charlie Hebdo та кошерний супермаркет. Про це повідомляє УНН з посиланням на France Presse.
У скромній церемонії взяли участь, серед інших, президент Франції Еммануель Макрон, мер Парижа Анн Ідальго, журналісти видання французького сатиричного тижневика.
У результаті збройного нападу на редакцію Charlie Hebdo, який 7 січня 2015 року скоїли брати Саїда і Шерифа Кауші, загинули 12 осіб: 11 співробітників журналу та поліцейський, який перебував на вулиці. Серед загиблих — малювальники-карикатуристи Шарб (відомий під псевдонімом Шарб; 47 років), Жан Кабю (76 років), Жорж Волинському (80 років) і Бернар Верлак (57 років). За повідомленнями ЗМІ, напад стався через кілька годин після появи в “Твіттері” видання карикатури на одного з лідерів угруповання ІД Абу Бакра аль-Багдаді.
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Під час нападу на кошерний супермаркет двома днями згодом було вбито чотирьох заручників та жінку-поліцейську. Правоохорнці вбили трьох терористів. Відповідальність за напад на редакцію взяла на себе терористична організація “Аль-Каїда на Аравійському півострові”.
Ці атаки стали першими серед низки терактів у Франції, які за наступні три роки, за підрахунками агенції AFP, забрали життя 241 людини. “7 січня 2015 року перевело нас в новий світ — озброєної поліції, входів під охороною, укріплення дверей, страху та смерті”, — написав колумніст видання Charlie Hebdo Фабріс Ніколіно в своїй колонці.