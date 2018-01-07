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В Париже почтили память жертв нападения на редакцию Charlie Hebdo

Киев • УНН

 • 8175 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. В Париже в воскресенье, 7 января, почтили память 17-х погибших во время двух террористических атак, совершенных три года назад: на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo и кошерный супермаркет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France Presse.

В Париже почтили память жертв нападения на редакцию Charlie Hebdo

В скромной церемонии приняли участие, среди прочих, президент Франции Эммануэль Макрона, мэр Парижа Анн Идальго, журналисты издания французского сатирического еженедельника.

В результате вооруженного нападения на редакцию Charlie Hebdo, который 7 января 2015 совершили братья Саида и Шерифа Кауши, погибли 12 человек 11 сотрудников журнала и полицейский, который находился на улице. Среди погибших — рисовальщики-карикатуристы Стефан Шарбоннье (известный под псевдонимом Стефан Шарбоннье, 47 лет), Жан Кабю (76 лет), Жорж Волынском (80 лет) и Бернар Верлак (57 лет). По сообщениям СМИ, нападение произошло через несколько часов после появления в “Твиттере” карикатуры на одного из лидеров группировки ИД Абу Бакра аль-Багдади.

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Во время нападения на кошерный супермаркет двумя днями позже были убиты четыре заложников и женщину-полицейскую. Правоохранители убили трех террористов. Ответственность за нападение на редакцию взяла на себя террористическая организация “Аль-Каида на Аравийском полуострове”.

Эти атаки стали первыми в ряду терактов во Франции, которые за следующие три года, по подсчетам агентства AFP, унесли жизни 241 человека. “7 января 2015 перевело нас в новый мир — вооруженной полиции, входов под охраной, укрепления дверей, страха и смерти”, — написал колумнист издания Charlie Hebdo Фабрис Николин в своей колонке.

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