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У Парижі вийшли на протест "розгнівані дружини поліцейських"

У Парижі вийшли на протест "розгнівані дружини поліцейських"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Більше сотні дружин і партнерок паризьких поліцейських влаштували демонстрацію на Єлисейських полях, протестуючи проти зростання насильства у Франції, передає УНН з посиланням на ВВС.

Безпосередньою причиною протестів стала нещодавня загибель в Парижі поліцейського Хавье Жугеле, убитого двома пострілами в голову раніше неодноразово судимим жителем паризького передмістя Карімом Шерфі.

Під час нападу два інших поліцейських були поранені, перш ніж нападник був застрелений правоохоронцями.

Група, що називає себе "Розгнівані дружини поліцейських", пройшла маршем через центр міста. Учасниці демонстрації несли чорні кулі, які символізували загиблих поліцейських, і рожеві - символ сімей, які залишилися без чоловіка і батька.

Тим часом французькі ЗМІ повідомляють, що біля паризького Північного вокзалу заарештовано чоловіка, який наблизився з ножем до поліцейського патруля.

Все це відбувається напередодні президентських виборів в країні, які відбудуться в неділю. Кандидатів у президенти вже звинуватили в тому, що в своїх передвиборних виступах вони використовували тему загибелі поліцейського у власних політичних інтересах.

Нагадаємо, двоє поліцейських постраждали під час масових протестів у Німеччині.

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