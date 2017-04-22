В Париже вышли на протест "разгневанные жены полицейских"

Непосредственной причиной протестов стала недавняя гибель в Париже полицейского Хавье Жугеле, убитого двумя выстрелами в голову ранее неоднократно судимым жителем парижского пригорода Каримом Шерфи.

Во время нападения два других полицейских были ранены, прежде чем нападающий был застрелен правоохранителями.

Группа, называющая себя "Разгневанные жены полицейских", прошла маршем через центр города. Участницы демонстрации несли черные шары, символизирующие погибших полицейских и розовые - символ семей, оставшихся без мужа и отца.

Между тем французские СМИ сообщают, что у парижского Северного вокзала арестован мужчина, который приблизился с ножом к полицейскому патрулю.

Все это происходит накануне президентских выборов в стране, которые состоятся в воскресенье. Кандидатов в президенты уже обвинили в том, что в своих предвыборных выступлениях они использовали тему гибели полицейского в собственных политических интересах.

Напомним, двое полицейских пострадали во время массовых протестов в Германии.