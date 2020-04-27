У Парижі відновлюють роботи з відбудови Нотр-Даму
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У понеділок у французькій столиці Парижі розпочалися роботи з відновлення будівельного майданчика у пошкодженому пожежею Соборі Паризької Богоматері, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Так, роботи над собором були зупинені в середині березня, коли Франція ввела суворі обмеження в зв'язку зі спалахом коронавірусної інфекції.
У понеділок робітники почали перебудовувати будмайданчик, щоб зробити його захищеним від вірусу, повідомив чиновник з державного агентства, який курував проект.
Настоятель Нотр-Дама Патрік Шові повідомив журналістам, що ці роботи включають в себе перестановку душових і гардеробних, щоб збільшити відстань між працівниками, і встановлення місця, де можна поїсти, тому що всі ресторани у Франції наразі закриті.
Він сказав, що робочі залишаться в сусідніх вільних готелях, тому їм не доведеться користуватися громадським транспортом.
Саму роботу з відновлення і очищення планується почати поступово відновлювати наступного тижня.
Як повідомляв УНН, пожежа в соборі Паризької Богоматері спалахнула увечері 15 квітня торік, вогонь вдалося повністю загасити тільки вранці наступного дня. За попередніми даними, загоряння сталося в районі шпиля храму. Полум'я повністю знищило дерев'яний дах і шпиль, який впав на кам'яне склепіння і пробив його в трьох місцях. Частина шпиля догорала вже на підлозі собору.