У Парижі сталися сутички між супротивниками Марін Ле Пен і поліцією
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Кілька сотень людей пройшли маршем у північній частині Парижа в понеділок, 17 квітня, щоб висловити протест проти кандидатки у президенти Франції, лідерки правопопулістської та євроскептичної партії "Національний фронт" Марін Ле Пен, повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
На думку протестувальників обрання Ле Пен президентом завдасть значної шкоди фундаментальним правам і свободам людей у Франції. Учасники на початку процесії несли банер із написом “Передмістя Парижа проти „Національного фронту“”.
Демонстранти пройшли з передмістя Обервільє, розташованого на півночі столиці, до району, де в понеділок має відбутися великий передвиборчий захід за участю Ле Пен.
Між демонстрантами та поліцією дійшло до сутичок після того, як деякі протестувальники почали жбурляти в бік поліцейських різноманітні предмети. Також були присутні пляшки з запалювальною сумішшю. Поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ.