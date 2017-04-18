В Париже произошли столкновения между противниками Марин Ле Пен и полицией

По мнению протестующих избрания Ле Пен президентом нанесет значительный ущерб фундаментальным правам и свободам людей во Франции. Участники в начале процессии несли баннер с надписью “Пригород Парижа против” Национального фронта "".

Демонстранты прошли из пригорода Обервилье, расположенного на севере столицы, в район, где в понедельник должно состояться большое предвыборное мероприятие с участием Ле Пен.

Между демонстрантами и полицией дошло до столкновений после того, как некоторые протестующие начали швырять в сторону полицейских различные предметы. Также присутствовали бутылки с зажигательной смесью. Полиция в ответ применила слезоточивый газ.