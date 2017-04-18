В Париже произошли столкновения между противниками Марин Ле Пен и полицией
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Несколько сотен человек прошли маршем в северной части Парижа в понедельник, 17 апреля, чтобы выразить протест против кандидата в президенты Франции, лидера правопопулистской и евроскептической партии “Национальный фронт” Марин Ле Пен, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
По мнению протестующих избрания Ле Пен президентом нанесет значительный ущерб фундаментальным правам и свободам людей во Франции. Участники в начале процессии несли баннер с надписью “Пригород Парижа против” Национального фронта "".
Демонстранты прошли из пригорода Обервилье, расположенного на севере столицы, в район, где в понедельник должно состояться большое предвыборное мероприятие с участием Ле Пен.
Между демонстрантами и полицией дошло до столкновений после того, как некоторые протестующие начали швырять в сторону полицейских различные предметы. Также присутствовали бутылки с зажигательной смесью. Полиция в ответ применила слезоточивый газ.