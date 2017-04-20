У Парижі сталася стрілянина: убитий поліцейський

“Один поліцейський загинув після інциденту на Єлисейських полях у Парижі. Людину, яка обстріляла поліцейських, вбито”, — йдеться в повідомленні.

Також з посиланням на поліцію повідомляється, що швидше за все інцидент буде кваліфікований як теракт.

Територію навколо Єлисейських полів оточили.