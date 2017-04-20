В Париже произошла стрельба: убит полицейский

“Один полицейский погиб после инцидента на Елисейских полях в Париже. Человека, который обстрелял полицейских, убит”, — говорится в сообщении.

Также со ссылкой на полицию сообщается, что скорее всего инцидент будет квалифицирован как теракт.

Территорию вокруг Елисейских полей окружили.