В Париже произошла стрельба: убит полицейский
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В центре Парижа на Елисейских полях произошла перестрелка, в результате которой пострадали двое полицейских. Один из сотрудников полиции погиб, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
“Один полицейский погиб после инцидента на Елисейских полях в Париже. Человека, который обстрелял полицейских, убит”, — говорится в сообщении.
Также со ссылкой на полицию сообщается, что скорее всего инцидент будет квалифицирован как теракт.
Территорию вокруг Елисейских полей окружили.