У Парижі протестували проти закону про штучне запліднення
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Десятки тисяч людей у неділю, 6 жовтня, взяли участь в Парижі в демонстрації проти запланованої реформи закону про штучне запліднення. За даними новинного каналу Franceinfo в акції, організованої консервативним альянсом La Manif pour tous, взяли участь близько 75 тисяч осіб. Самі організатори назвали цифру в 8 разів більше. Офіційні дані від МВС Франції поки не оприлюднені. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
Учасники акції висловили протест проти положення закону, що дає можливість дозволяти штучне запліднення французьким лесбійським парам і незаміжнім жінкам. На думку організаторів демонстрації, це позбавить новонароджених дітей не тільки батька, але і всіх членів сім’ї по батьківській лінії.
“Ще не пізно зупинити зміни в законі”, — заявила журналістам глава альянсу La Manif pour tous Людовін де ла Рошер.
Відповідні зміни в законодавстві, які повинні стати нормою нового біоетичного закону, були прийняті Національними зборами Франції у вересні. Раніше у Франції штучне запліднення дозволялося лише для гетеросексуальних пар, які складаються в офіційному шлюбі або живуть разом не менше двох років і не можуть зачати дітей.
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Альянс La Manif pour tous придбав широку популярність у Франції в 2014 році, коли консервативні активісти організували масові протести проти легалізації одностатевих шлюбів, а також дозволу на усиновлення дітей ЛГБТ-парами. Багатотисячні акції, які пройшли не тільки в Парижі, але і в інших містах країни, тоді супроводжувалися зіткненнями з співробітниками поліції.
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