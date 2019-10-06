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У Парижі протестували проти закону про штучне запліднення

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Десятки тисяч людей у неділю, 6 жовтня, взяли участь в Парижі в демонстрації проти запланованої реформи закону про штучне запліднення. За даними новинного каналу Franceinfo в акції, організованої консервативним альянсом La Manif pour tous, взяли участь близько 75 тисяч осіб. Самі організатори назвали цифру в 8 разів більше. Офіційні дані від МВС Франції поки не оприлюднені. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

У Парижі протестували проти закону про штучне запліднення

Учасники акції висловили протест проти положення закону, що дає можливість дозволяти штучне запліднення французьким лесбійським парам і незаміжнім жінкам. На думку організаторів демонстрації, це позбавить новонароджених дітей не тільки батька, але і всіх членів сім’ї по батьківській лінії.

“Ще не пізно зупинити зміни в законі”, — заявила журналістам глава альянсу La Manif pour tous Людовін де ла Рошер.

Відповідні зміни в законодавстві, які повинні стати нормою нового біоетичного закону, були прийняті Національними зборами Франції у вересні. Раніше у Франції штучне запліднення дозволялося лише для гетеросексуальних пар, які складаються в офіційному шлюбі або живуть разом не менше двох років і не можуть зачати дітей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Комітет ЮНЕСКО закликав ввести мораторій на зміну генів людських ембріонів

Альянс La Manif pour tous придбав широку популярність у Франції в 2014 році, коли консервативні активісти організували масові протести проти легалізації одностатевих шлюбів, а також дозволу на усиновлення дітей ЛГБТ-парами. Багатотисячні акції, які пройшли не тільки в Парижі, але і в інших містах країни, тоді супроводжувалися зіткненнями з співробітниками поліції.

Нагадаємо, в Японії запропонували дозволити редагувати гени ембріонів людини.

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