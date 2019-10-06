В Париже протестовали против закона об искусственном оплодотворении
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Десятки тысяч людей в воскресенье, 6 октября, приняли участие в Париже в демонстрации против запланированной реформы закона об искусственном оплодотворении. По данным новостного канала Franceinfo в акции, организованной консервативным альянсом La Manif pour tous, приняли участие около 75 тысяч человек. Сами организаторы назвали цифру в 8 раз больше. Официальные данные от МВД Франции пока не обнародованы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Участники акции выразили протест против положения закона, позволяющее разрешить искусственное оплодотворение французским лесбийским парам и незамужним женщинам. По мнению организаторов демонстрации, это лишит новорожденных детей не только отцов, но и всех членов семьи по отцовской линии.
“Еще не поздно остановить изменения в законе”, — заявила журналистам глава альянса La Manif pour tous Людовин де ла Рошер.
Соответствующие изменения в законодательства, которые должны стать нормой нового биоэтического закона, были приняты Национальным собранием Франции в сентябре. Ранее во Франции искусственное оплодотворение разрешалось лишь для гетеросексуальных пар, которые состоят в официальном браке или живут вместе не менее двух лет и не могут зачать детей.
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Альянс La Manif pour tous приобрел широкую известность во Франции в 2014 году, когда консервативные активисты организовали массовые протесты против легализации однополых браков, а также разрешения на усыновление детей ЛГБТ-парами. Многотысячные акции, прошедшие не только в Париже, но и в других городах страны, тогда сопровождались столкновениями с сотрудниками полиции.
Напомним, в Японии предложили разрешить редактировать гены эмбрионов человека.