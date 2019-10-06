В Париже протестовали против закона об искусственном оплодотворении

КИЕВ. 6 октября. УНН. Десятки тысяч людей в воскресенье, 6 октября, приняли участие в Париже в демонстрации против запланированной реформы закона об искусственном оплодотворении. По данным новостного канала Franceinfo в акции, организованной консервативным альянсом La Manif pour tous, приняли участие около 75 тысяч человек. Сами организаторы назвали цифру в 8 раз больше. Официальные данные от МВД Франции пока не обнародованы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.