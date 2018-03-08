У Парижі підсвічування Ейфелевої вежі змінили на підтримку прав жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Ілюмінацію Ейфелевої вежі змінили напередодні Міжнародного жіночого дня, передає УНН з посиланням на повідомлення La tour Eiffel у Twitter.
З 19.00 до півночі за місцевим часом (20.00 — 01.00 за київським часом) вежу буде прикрашати напис #Maintenant On Agit, що в перекладі означає “Прийшов час діяти”. Так само називається французька організація, яка бореться за права жінок.
У вересні минулого року головна визначна пам’ятка Парижа відзначила ювілей — число відвідувачів Ейфелевої вежі досягло 300 мільйонів чоловік.
Нагадаємо, авторитетний журнал Time назвав “людиною року” (2017) рух #MeToo, люди, які приєдналися, до руху розповіли про сексуальні домагання в соцмережах за допомогою об’єднуючого хештега #MeToo.