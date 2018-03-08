В Париже подсветка Эйфелевой башни изменили в поддержку прав женщин
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Иллюминацию Эйфелевой башни изменили накануне Международного женского дня, передает УНН со ссылкой на сообщение La tour Eiffel в Twitter.
С 19.00 до полуночи по местному времени (20.00 — 01.00 по киевскому времени) башню будет украшать надпись #Maintenant On Agit, что в переводе означает “Пришло время действовать”. Так же называется французская организация, которая борется за права женщин.
В сентябре прошлого года главная достопримечательность Парижа отметила юбилей — число посетителей Эйфелевой башни достигло 300 млн человек.
Напомним, авторитетный журнал Time назвал “человеком года” (2017) движение #MeToo, люди, которые присоединились, к движению рассказали о сексуальных домогательствах в соцсетях с помощью объединяющего хэштега #MeToo.