У Парижі на протесті "жовтих жилетів" затримали 28 людей

"Префектура поліції повідомляє, що 28 людей були затримані в Парижі під час демонстрації "жовтих жилетів" в цю суботу", - пише видання.

Нагадаємо, близько 5,6 тис. людей вийшли до середини суботи на акції "жовтих жилетів" по всій Франції у 16-і вихідні мобілізації учасників руху.

Спочатку вимоги "жовтих жилетів" стосувалися скасування планів різкого збільшення тарифів на пальне на заправках, але відмова влади від реформи не заспокоїла протестувальників, і вони почали вимагати відставки уряду і проведення реформ.