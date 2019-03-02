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У Парижі на протесті "жовтих жилетів" затримали 28 людей

У Парижі на протесті "жовтих жилетів" затримали 28 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Кількість затриманих під час акції протесту "жовтих жилетів" у Парижі збільшилася до 28 осіб у 16-і вихідні мобілізації учасників руху по всій Франції. Такі дані навів BFMTV з посиланням на інформацію префектури поліції, передає УНН.

"Префектура поліції повідомляє, що 28 людей були затримані в Парижі під час демонстрації "жовтих жилетів" в цю суботу", - пише видання.

Нагадаємо, близько 5,6 тис. людей вийшли до середини суботи на акції "жовтих жилетів" по всій Франції у 16-і вихідні мобілізації учасників руху.

Спочатку вимоги "жовтих жилетів" стосувалися скасування планів різкого збільшення тарифів на пальне на заправках, але відмова влади від реформи не заспокоїла протестувальників, і вони почали вимагати відставки уряду і проведення реформ.

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