В Париже на протесте "желтых жилетов" задержали 28 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Количество задержанных во время акции протеста "желтых жилетов" в Париже увеличилась до 28 человек в 16-е выходные мобилизации участников движения по всей Франции. Такие данные привел BFMTV со ссылкой на информацию префектуры полиции, передает УНН.
"Префектура полиции сообщает, что 28 человек были задержаны в Париже во время демонстрации "желтых жилетов" в эту субботу", - пишет издание.
Напомним, около 5,6 тыс. человек вышли к середине субботы на акции "желтых жилетов" по всей Франции в 16-е выходные мобилизации участников движения.
Сначала требования "желтых жилетов" касались отмены планов резкого увеличения тарифов на топливо на заправках, но отказ власти от реформы не успокоил протестующих, и они начали требовать отставки правительства и проведения реформ.