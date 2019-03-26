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У Парижі чоловік забрався на хмарочос, щоб допомогти собору Паризької Богоматері

Київ • УНН

 • 13843 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. У Парижі "французька людина-павук" видерся на хмарочос, щоб зібрати кошти на реставрацію собору Паризької Богоматері. Про це УНН повідомляє з посиланням на Euronews.

У Парижі чоловік забрався на хмарочос, щоб допомогти собору Паризької Богоматері

"Французька людина-павук" Ален Робер піднявся на 185-метровий хмарочос, щоб зібрати кошти на реставрацію собору Паризької Богоматері. Після спуску чоловіка затримали поліцейські, що не завадило спонсорам "людини-павука" виписати чек на 5000 євро на допомогу відновленню Нотр-Дам-де-Парі.

Відзначається, що майже девятивіковий собор, один із символів французької столиці, сильно страждає від клімату, забруднення та туристів і на його реставрацію потрібно близько 100 мільйонів євро.

Нагадаємо, в 2020 році в Будинку з химерами планується здійснення реставрації фасадів і підпірної стіни.

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