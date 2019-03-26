В Париже мужчина забрался на небоскреб, чтоб помочь собору Парижской Богоматери

“Французский человек-паук” Ален Робер взобрался на 185-метровый небоскрёб, чтобы собрать средства на реставрацию собора Парижской Богоматери. После спуска мужчину задержали полицейские, что не помешало спонсорам “человека-паука” выписать чек на 5000 евро в помощь восстановлению Нотр-Дам-де-Пари.

Отмечается, что почти девятивековый собор, один из символов французской столицы, сильно страдает от климата, загрязнения и туристов и на его реставрацию нужно около 100 миллионов евро.

Напомним, в 2020 году в Доме с химерами планируется осуществление реставрации фасадов и подпорной стены.