У ПАР внаслідок автокатастрофи загинуло 20 дітей - ЗМІ

Аварійні служби країни повідомляють, що 20 дітей загинули внаслідок зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою біля столиці ПАР Преторії.

Наголошується, що діти загинули, коли після зіткнення автобус загорівся.

Також зазначається, що у салоні були діти молодшого і середнього шкільного віку.

Міністр освіти провінції Гаутенг, де сталася аварія, назвав це "чорним днем".

Нагадаємо, 16 квітня внаслідок вибуху бомби біля автобусів із евакуйованими людьми в Сирії загинуло щонайменше 68 дітей.