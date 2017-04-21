У ПАР внаслідок автокатастрофи загинуло 20 дітей - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Щонайменше 20 дітей загинули у п'ятницю, 21 квітня, внаслідок автокатастрофи у Південно-Африканській Республіці, передає УНН з посиланням на ВВС.
Аварійні служби країни повідомляють, що 20 дітей загинули внаслідок зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою біля столиці ПАР Преторії.
Наголошується, що діти загинули, коли після зіткнення автобус загорівся.
Також зазначається, що у салоні були діти молодшого і середнього шкільного віку.
Міністр освіти провінції Гаутенг, де сталася аварія, назвав це "чорним днем".
Нагадаємо, 16 квітня внаслідок вибуху бомби біля автобусів із евакуйованими людьми в Сирії загинуло щонайменше 68 дітей.